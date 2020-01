Samstag um 17 Uhr werden Landwirte in Südbaden wieder Mahnfeuer entzünden. Sie wollen so auf ihre Anliegen als Nahrungsmittelerzeuger aufmerksam machen. Insgesamt werden sich rund 70 Landwirte zwischen der Ortenau und dem Hochrhein an der Feueraktion beteiligen. Mit Verbrauchern ins Gespräch kommen, dass ist das Hauptanliegen der Bauern. Neben den Themen Natur-, Pflanzen- und Artenschutz, aber auch der Arbeitsweise auf landwirtschaftlichen Betrieben in Südbaden, wolle man sich auch gegen Freihandelsabkommen stellen. Nach Angaben von Thomas Frenk, Landwirt aus der Ortenau, könne es nicht sein, dass unter anderem südamerikanische Staaten, landwirtschaftliche Produkte exportieren und so die Preise hiesiger Landwirte unterbieten.