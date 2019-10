per Mail teilen

Oberbürgermeister Wolfgang Müller ist am Freitag-Abend offiziell verabschiedet worden. Zu der Feier kamen mehrere hundert Menschen aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport. Hauptredner gestern Abend war EU-Kommissar Günther Oettinger. Er sprach zum Thema „Herausforderungen einer Kommune im Europa des 21. Jahrhunderts“. Der 68-jährige Wolfgang Müller war 22 Jahre lang Oberbürgermeister von Lahr. Sein letzter Arbeitstag wird der 31. Oktober sein. Zu seinem Nachfolger war am 6. Oktober im zweiten Wahlgang der 51-jährige Markus Ibert gewählt worden. Ibert war bisher Geschäftsführer des Industrie- und Gewerbeparks auf dem Lahrer Flughafenareal. Er beginnt seine Tätigkeit als neuer Oberbürgermeister am 1. November.