In Lahr ist am Dienstagmittag die Sparkasse überfallen worden. Der Täter ist auf der Flucht. Kurz vor 12 Uhr betrat nach Informationen der Polizei ein mit einer roten Sturmhaube maskierter Mann die Bankfiliale. Mit einer Pistole in der Hand forderte er Bargeld. Samt Beute soll er dann in Richtung Innenstadt gelaufen sein. In Lahr wird derzeit nach dem Täter gefahndet. Etliche Beamte sind in der Stadt unterwegs, der Hubschrauber ist im Einsatz. Wieviel Geld der Mann erbeutet hat, ist unklar. Er soll etwa 1,80 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt sein. Er soll mit einer grauen Softshell-Jacke und einer Jogginghose bekleidet sein.