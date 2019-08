per Mail teilen

Ein 51-jähriger Müllwagenfahrer ist gestern Nachmittag in Lahr zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt worden und dabei ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann aus seinem Mülllaster ausgestiegen. Offenbar hat er vergessen die Bremse festzuziehen. Der Müllwagen rollte die abschüssige Straße herunter. Dabei wurde der 51-Jährige zwischen seinem Müllwagen und einem geparkten Lastwagen, links am Fahrbahnrand, eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann noch versucht hatte, zurück ins Führerhaus zu gelangen, um den rollenden Wagen zu stoppen.