In Lahr wird morgen ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Zur Wahl stehen eine Frau und vier Männer. Über 35.000 Lahrer*innen sind aufgerufen, an die Urnen zu gehen. Sie haben die Wahl zwischen fünf Kandidaten. Da gibt es Christine Buchheit. Die gebürtige Mannheimerin arbeitet im Auswärtigen Amt und kandidiert für die Grünen. Das gibt es Guido Schöneboom, seit 2010 erster Bürgermeister in Lahr, unterstützt von der SPD. Da gibt es Markus Ibert, Geschäftsführer des Industrie- und Gewerbeparks auf dem Lahrer Flugplatz – unterstützt von CDU und FDP. Und dann sind da noch der Kandidat der Linken, Lukas Oßwald, und der Kandidat der Tierschutzpartei, Jürgen Durke. Der bisherige Oberbürgermeister Wolfgang Müller geht nach 22 Jahren in den Ruhestand.