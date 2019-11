Verfolgungsjagd in Lahr: Fluchtauto landet im Fluss

Polizei-Einsatz im Ortenaukreis Verfolgungsjagd in Lahr: Fluchtauto landet im Fluss

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd haben sich die Polizei und zwei Diebe am Montag in den frühen Morgenstunden bei Lahr (Ortenaukreis) geliefert. Das Fluchtauto landete in einem Fluss.