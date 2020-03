Die Tiertafel Südbaden unterstützt Tierbesitzer, die gerade in einer schweren Lebensphase sind und kaum genug Geld haben sich selbst zu versorgen.

Dauer 2:27 min Tiertafel Südbaden In vielen großen Städten gibt es sie schon. Jetzt hat sich seit rund einem viertel Jahr auch im Dreiländereck und am Hochrhein eine Tafel für Tiere etabliert. Unter dem Namen "Tiertafel Südbaden" sammelt die Organsiation Futter und Zubehör für Haustiere und verteilt es an bedürftige Menschen und bringt es gegebenenfalls auch vorbei. In Lörrach ist die Tiertafel zwei mal im Monat im Tafelladen anwesend und versorgt Tierbesitzer mit allem, was für die Tiere notwendig ist.

Im Tafelladen in Lörrach herrscht reger Betrieb. Einige Kunden steuern zielstrebig auf den provisorischen Stand der Tiertafel Südbaden in der Ecke zu. Hier gibt es Futter und anderes Zubehör für Tiere. Die Kunden brauchen nicht zu bezahlen, denn oft haben sie für ihr eigenes Essen nicht genug Geld. Ein älterer Mann erzählt, er lebe von weniger als 50 Euro pro Woche. Er ist froh, dass es die Tiertafel gibt.

Große Nachfrage in den ersten Monaten

Seit November gibt es das Angebot, jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat ist sie im Tafelladen Dreiländereck mit dabei.

Uwe Braun und Nathalie Hinnenberger betreiben ehrenamtlich die Tiertafel Südbaden. SWR Laura Könsler

Für viele Menschen ist das geliebte Tier, besonders in einer Situation, in der sie kaum für sich selbst sorgen können, sehr wichtig. Das berichtet auch Brigitte Ludin, die gerade Trockenfutter an die Tiertafel gespendet hat: "Ich hatte auch schon Zeiten, in denen es mir nicht so gut ging. Ich habe dann eher aufs Essen verzichtet und geschaut das mein Hund was zu fressen hat."

Spendenbereitschaft ist groß

Viele Menschen, darunter vor allem selbst Tierbesitzer, unterstützen die Tiertafel mit Spenden. Nathalie Hinnenberger von der Tiertafel Südbaden freut sich über einen großen Zuspruch, aber sie weiß, es gibt auch Kritiker: "Manche haben sogar gesagt: Wieso macht ihr denn das für Tiere und nicht für Menschen?" Diesen Menschen habe sie gesagt, dass man den Menschen helfe, indem man ihnen das Tierfutter zur Verfügung stellt und so hätten sie letztendlich mehr Geld für sich.

Hilfe in Notlage

Dabei ist es den Organisatoren der Tiertafel wichtig, dass die Besitzer ihre Haustiere schon hatten, bevor sie in eine missliche Lage gerieten. Der Mitinitiator Uwe Braun weiß auch: "Man kann heute sehr schnell in eine Notsituation kommen. Die Leute sollen sich doch bitte bei uns melden, wir finden eine Möglichkeit, dass sie das Futter bekommen."

Tiertafel hilft bei Spendenaufrufen

Am teuersten wird es allerdings für die Besitzer, wenn das Tier krank wird und Tierarztkosten anfallen. Uwe Braun erklärt: "Wir haben eine Facebookgruppe, die ist sehr spendenbereit und wenn wirklich was ganz dramatisches wäre, dann starten wir einen kleinen Spendenaufruf und dann kommt ein bisschen was zusammen." Hohe Tierarztkosten, im Falle einer Operation beispielsweise, könne man natürlich leider nicht stemmen.