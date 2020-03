Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Bus ist am Dienstag bei Klettgau (Kreis Waldshut) eine 83-jährige Frau ums Leben gekommen. Verursacht hat den Unfall ein 82-jähriger Mann.

Der 82 Jahre alte Mann war mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Linienbus, in dem keine Passagiere saßen, zusammengeprallt, so die Polizei. Dabei wurde die 83-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers so stark verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der Busfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Versetzungen.