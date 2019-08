Feuerwehren aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald haben am Samstag bei einer Löschübung in Kirchzarten den Ernstfall geprobt. Meterhoch hingen die Rauchschwaden über dem Feld, auf dem die Übung stattfand. Neunzig Feuerwehrleute trainierten dort an verschiedenen Stationen, wie sich Feldbrände am besten bekämpfen lassen; etwa indem sie das Feuer ohne Löschwasser mit Hacken erstickten. Feldbrände beschäftigen die Feuerwehren in Südbaden immer wieder, zum Beispiel wenn Erntemaschinen überhitzen und Feuer fangen. Sie können für die Einsatzkräfte schnell gefährlich werden, weil sie sich bei ungünstigen Windbedingungen rasch ausdehnen.