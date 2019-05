per Mail teilen

Ein früherer Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde aus Staufen steht im Verdacht, mindestens vier Jungen über Jahre zum Teil schwer sexuell missbraucht zu haben.

Wie die Polizei am Dienstag in Freiburg mitteilte, wird der heute 41-Jährige beschuldigt, zwischen 2009 und 2018 die Jungen bis zu 400 Mal missbraucht zu haben. Zum Tatzeitpunkt waren die Kinder zwischen 8 und 14 Jahren alt. Der Mann, der schon seit Februar in Untersuchungshaft sitzt, habe die Taten gestanden, teilte die Polizei mit.

Laut den Ermittlern habe der 41-Jährige zwei der Jungen während seiner Zeit als Pfadfinder-Betreuer zwischen 2009 und 2013 kennengelernt. Den beiden anderen Jungen sei er zwischen 2014 und 2018 in seiner Freizeit begegnet. "Die Mehrzahl der Übergriffe fällt in die Zeit nach seiner Tätigkeit als Betreuer", erklärte die Staatsanwältin. Zum Teil sei es zu mehreren Übergriffen wöchentlich gekommen.

Opfer sind nachhaltig traumatisiert

Der Beschuldigte soll die Kinder psychologisch manipuliert haben, um ein enges Verhältnis aufzubauen - unter anderem mit Geschenken. Dabei habe er ihnen vermittelt, dass die sexuellen Handlungen an ihnen normal seien. Laut Staatsanwaltschaft sind die Opfer nachhaltig traumatisiert.

Beschuldigter schon früher auffällig gewesen

Kriminaldirektor Peter Egetmaier sagte, es sei nicht auszuschließen, dass es noch weitere Opfer gebe. Zudem habe es gegen den Beschuldigten bereits 2004 ein Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs gegeben. Das Landgericht habe ihn aber freigesprochen, da "Aussage gegen Aussage stand", so Staatsanwältin Nowak.

27-jähriger zweiter Tatverdächtiger ermittelt

Im Laufe der Ermittlungen wurde ein zweiter, 27-Jahre alter Tatverdächtiger ermittelt, der sich an einem Mädchen in Staufen vergangen haben soll. Er habe ebenfalls als Betreuer der evangelischen Staufener Pfadfindergruppe gearbeitet, so Staatsanwältin Nowak. Eine junge Frau habe ausgesagt, im Alter von 13 und 14 Jahren von dem Beschuldigten sexuell missbraucht worden zu sein. Der Mann schweige zu dem Vorwurf, einen Haftbefehl gebe es nicht.

Spätes Statement aus Rücksicht auf die Opfer

Mehr als 100 Menschen wurden bislang von der 12-köpfigen Ermittlungsgruppe befragt. Aus Rücksicht auf die Opfer nahmen Staatsanwaltschaft und Polizei erst jetzt zu den Missbrauchsfällen Stellung.