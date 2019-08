In Villingen-Schwenningen werden ab Montag Fridays for future Aktivisten aus ganz Deutschland erwartet. Sie werden eine ganze Woche lang in der Villinger Innenstadt demonstrieren.

Das läuft sich doch tot, wenn erst einmal Sommerferien sind – so dachten wohl viele über die Umwelt-Bewegung Fridays for future. Bei der gehen seit Monaten regelmäßig Schüler freitags zum Demonstrieren auf die Straße, statt in die Schule. Fridays for future nutzt auch die Schulferien In Villingen-Schwenningen zeigen die Umwelt-Aktivisten aber in dieser Woche, dass das Gegenteil möglich ist. Statt Demo-Ferien zu machen veranstaltet Fridays for future gleich eine ganze Aktionswoche auf der Baar. Mitorganisator überrascht von gutem Renommee Dominik Drengner ist Mitorganisator der Aktionswoche in Villingen-Schwenningen. Im Interview beim SWR hat er unter anderem darüber berichtet, welch ein gutes Ansehen die Anliegen der Umwelt-Bewegung Fridays for future hat. Dauer 0:35 min Fridays-For-Future geht nicht in die Demo-Ferien Aktionen und Workshops aus den Bereichen Kunst, Musik oder Diskussionen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen und an Möglichkeiten wie diese eingedämmt werden kann zu arbeiten: Aktivist und Co-Organisator in Villingen-Schwenningen Dominik Drengner ist überrascht vom guten Ansehen der Bewegung.