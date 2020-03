Rund ein Jahr nach einem verheerenden Wasserschaden in einer Kehler Kita, sind erneut tausende Liter Wasser in das Gebäude gelaufen. Mehrere Kindergruppen, die seit dem ersten Unglück in Containern betreut werden müssen, können auch weiter nicht in den teuren Neubau zurückkehren. Die Kita in Kehl Sundheim ist nicht einmal zwei Jahre alt. Doch ein Teil des Gebäudes kann seit knapp einem Jahr nicht mehr genutzt werden. Im April 2019 stand das Wasser im Erdgeschoss fünf Zentimeter hoch und noch bevor die Sanierung abgeschlossen werden konnte, sind nun erneut an die 18.000 Liter Wasser in das Gebäude gelaufen. Ein Kugelhahn im Bereich der Sanitäranlagen war nicht richtig geschlossen. Die Feuerwehr hat das Wasser inzwischen abgesaugt. Doch Gipskartonplatten, Dämmung und OSB-Platten, die grade erst erneuert worden waren, müssen noch einmal gewechselt werden. Ein Teil der 120 Kitakinder wird also weiter in Container auf dem Sundheimer Festplatz betreut anstatt in dem 4,5 Millionen Euro teuren Gebäude.