Wegen möglicher anhaltender Sicherheitsprobleme in den Freibädern der Stadt Kehl (Ortenaukreis) hat Landesinnenminister Strobl Unterstützung durch zusätzliche Polizisten in Aussicht gestellt.

Am Montag hatte Kehls Oberbürgermeisters Toni Vetrano (CDU) nach gewalttätigen Auseinandersetzungen in den beiden Freibädern Kehls einen Hilferuf nach Stuttgart gesandt. Am Mittwoch hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit einem Brief geantwortet.

Unterstützung der örtlichen Polizei möglich

Wie die Stadt Kehl mitteilt, bezeichnet Strobl darin die zeitweise Unterstützung des Polizeipräsidiums Offenburg durch Kräfte der Sondergruppe "Einsatz" als möglich. Außerdem spricht er sich für gemeinsame Streifen-Einsätze deutscher und französischer Polizisten aus. Diese seien geeignet, um auffälligen Jugendlichen in ihrer Sprache ein klares Stopp-Signal zu senden.

Bad-Betreiber für Sicherheit verantwortlich

Dem SWR gegenüber verwies das Innenministerium darauf, dass zunächst die Betreiber für die Sicherheit in Freibädern verantwortlich seien. "Innerhalb der Freibäder besteht grundsätzlich nur dann eine Zuständigkeit der Polizei, wenn es zu strafrechtlich relevantem Verhalten kommt", so ein Sprecher des Ministeriums.

Neues Sicherheitskonzept beschlossen

Das Polizeipräsidium in Offenburg hat mit der Stadt Kehl inzwischen ein gemeinsames Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Im Freibad in Kehl soll der Sicherheitsdienst von vier auf acht Mitarbeiter verdoppelt, an Wochenenden soll das Security-Team zu zwölft im Einsatz sein. Im Freibad im Stadtteil Auenheim sollen täglich vier statt zwei Security-Kräfte präsent sein. Außerdem werden verstärkt auch Polizisten und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes in den Eingangsbereichen der Bäder im Einsatz sein. Dort müssen sich die Besucherinnen und Besucher auf Taschenkontrollen einstellen. Die Zäune beider Bäder bekommen in den nächsten Tagen zusätzlich Stacheldraht, um zu verhindern, dass Personen darüber klettern. Damit soll die Sicherheit der Badegäste, vor allem der Familien mit Kindern, bestmöglich geschützt werden, so Kehls Oberbürgermeister Toni Vetrano.

Mehrfach hatte es in und vor den Kehler Freibädern Tumulte gegeben. Jetzt zeigt die Polizei verstärkte Präsenz im Eingangsbereich SWR Christine Veenstra

Probleme in den Freibädern in Kehl

Jüngst hatte es in den beiden Bädern Kehls Randale gegeben. Für Ärger sorgte etwa, dass Badekleidung und -regeln von Besuchern nicht eingehalten worden waren. Bademeister und Polizei hatten das Auenheimer Bad sogar räumen lassen. 40 bis 50 Jugendliche hatten dort Anweisungen des Personals ignoriert, den Sprungturm gestürmt und waren von allen Seiten ins Becken gesprungen. Unter ihnen sollen sich viele französische Jugendliche befunden haben.