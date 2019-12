per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L75 in Kehl im Ortenaulreis sind in der Nacht auf Samstag zwei Menschen verletzt worden, einer schwer. Ein 22-jähriger Autofahrer war laut Polizei mit seinem Wagen gegen die Leitplanke gefahren und quer zur Fahrbahn liegen geblieben. Ein nachfolgendes Auto fuhr in den Wagen und streifte im weiteren Verlauf ein entgegenkommendes Auto.