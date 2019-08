In Kehl (Ortenaukreis) haben zwei unbekannte Männer am Samstagabend einen Lebensmittelmarkt überfallen. Die beiden Maskierten bedrohten laut Polizei die Angestellten mit einer Pistole und raubten mehrere hundert Euro. Dann flüchteten sie in Richtung Kehl-Sundheim mit einem schwarzen Mercedes, in dem ein weiterer Mann wartete. Die Polizei sucht Zeugen für den Überfall.