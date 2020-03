Der "Sonder-Stab Corona" im Ortenaukreis hat entschieden, am Standort Kehl des Ortenau-Klinikums ein Isolierzentrum einzurichten, mit allen nötigen personellen und technischen Ressourcen. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Details sollen am Montag in einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Bei einer Patientin, die im Kehler Klinikum behandelt wurde, ist das Coronavirus nachgewiesen worden. Sie wurde auf die Isolierstation verlegt. Patienten und Mitarbeiter, die engen Kontakt zu ihr hatten, wurden isoliert oder in häusliche Quarantäne geschickt. Aktuell ist die Notaufnahme geschlossen, neue Patienten werden nicht mehr aufgenommen. Insgesamt hatte das Sozialministerium am Samstag acht neue Corona-Fälle in Südbaden bestätigt, vier davon im Ortenaukreis.