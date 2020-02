Wasser aus dem Freibad ist im Kehler Stadtteil Auenheim (Ortenaukreis) versehentlich in einen nahegelegenen Baggersee geleitet worden. Die Stadt wird nun angezeigt. Eigentlich hätte das Wasser aus dem Auenheimer Freibad über ein Rohr in die Kläranlage abgeleitet werden sollen. Wegen eines Fehlers gelangte das Wasser aber in den benachbarten Baggersee. In Auenheim hatte man sich seit Wochen über Rückstände und Partikel im Baggersee gewundert. Polizei und Mitarbeiter der Stadt haben nun mit Hilfe einer Indikatorlösung die Spur der Schmutzpartikel zurückverfolgen können. "Wir haben erkannt, wo der Fehler lag und werden die Situation nun schnell aufarbeiten", so Baubürgermeister Thomas Wuttke in einer Pressemitteilung.