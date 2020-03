Am Kehler Krankenhaus werden zur Zeit drei mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt. Seit dem Wochenende ist das Kehler Krankenhaus ein sogenanntes Isolierzentrum, spezialisiert auf Corona-Fälle. Im Kehler Krankenhaus mit seinen 75 Betten sind nach wie vor auch Patienten, die nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Die sollen aber nach und nach entlassen werden, das Klinikum soll ausschließlich zum Isolierzentrum werden. Neue Patienten werden in Kehl seit dem Wochenende nicht mehr aufgenommen. Auch die Notaufnahme ist geschlossen. Es gibt ein absolutes Besuchsverbot. Erkrankte Menschen müssen sich an andere Krankenhäuser wenden. Vergangene Woche war eine Patientin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Pflegekräfte des Kehler Klinikums, die engen Kontakt zu dieser Patientin hatten, sind in häusliche Quarantäne. Die anderen Mitarbeiter kümmern sich mit erhöhten Schutzmaßnahmen weiterhin um die verbliebenen Patienten.