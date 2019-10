per Mail teilen

Die Landesverbände Baden und Württemberg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) treffen sich von Donnerstag bis Sonntag in Kehl (Ortenau-Kreis) zu einer Katastrophenschutzübung. Vier Tage lang sollen in Kehl realistische Szenarien geprobt werden. „Wasserrettung“, ist der Titel der Übung. Alle zehn Wasserrettungszüge aus Baden-Württemberg sind dabei. Insgesamt rechnet die DLRG mit 380 Teilnehmern. Bei der Übung wird unter anderem von einem Hochwasser an Rhein und Kinzig ausgegangen. Einige Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten, ein Passagierschiff ist ans Ufer gedrückt worden, es gibt Verletzte. Oder es wird geprobt, wie Menschen aus einem Haus evakuiert werden. Die DLRG-Landesverbände Baden und Württemberg sind Mitglied im Bundesverband. Der hat 1,8 Millionen Mitglieder und ist damit die weltweit größte freiwillige Wasserrettungsorganisation.