Nach dem Zusammenstoß eines Busses des Schwarzwaldvereins Kandern (Kreis Lörrach) mit einer Straßenbahn in Danzig ist der Fahrer nun auf freiem Fuß. Ein Gericht habe den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft am Samstag abgelehnt, sagte ein Sprecher der Danziger Staatsanwaltschaft. Bei dem Zusammenstoß am Donnerstag waren in dem Bus mindestens zehn und in der Straßenbahn drei Menschen verletzt worden, niemand davon lebensgefährlich. Im Bus saß eine 46-köpfige Reisegruppe aus dem Schwarzwald. Fast alle Reisenden konnten das Krankenhaus mittlerweile verlassen und sollen am Sonntag zurück nach Deutschland gebracht werden.