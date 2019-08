Kai Strauss präsentiert sein neues Album "Live In Concert" – bei einem Stehkonzert im SWR Studio Freiburg.

Der Blues hat ihn schon in rund 20 Länder gebracht, und er hat mit den Größen des Genres und auf internationalen Festivals ersten Ranges gespielt. Seine Platten und sein Gitarrenspiel sind wiederholt mit Preisen ausgezeichnet worden. Kai Strauss gehört zudem ohne Frage zu den wenigen europäischen Bluesmusikern, die im Heimatland des Blues in den USA Kollegen wie Kritiker gleichermaßen begeistern.



„Er zeigt den Killerinstinkt, den die alten Meister wie Magic Sam hatten“, so der britische Blues-Altmeister Otis Grand über Kais aktuelles Album „Live In Concert“. Kai Strauss ist der Mann der Stunde im Blues in Deutschland: Sein vom Texas-Blues inspirierter Sound und seine Virtuosität überzeugen mindestens so sehr, wie die sympathische Ausstrahlung und das Gespür für Spannung, Leidenschaft und Atmosphäre, mit dem Strauss sein Publikum mitreißt. „Blues Is Handmade“ heißt eines seiner Alben. Exzellenter Blues ist „Made By Kai Strauss“!

electricbluesallstars.com

Informationen Programm: Stehkonzert mit Kai Strauss & The Electric Blues Allstars Mitwirkende: Kai Strauss: Voc, Guitar | Kevin du Vernay: Bass

Nico Dreier: Piano, Organ | Alex Lex: Drums

Thomas Feldmann: Sax, Harmonica

