Die Tat: Mehrere Männer vergewaltigen eine 18-Jährige

Mehrere Männer sollen am 14. Oktober 2018 eine 18-jährige Frau nach dem Besuch eines Clubs in einem Gewerbegebiet in Freiburg vergewaltigt haben. Der Hauptverdächtige soll dem Opfer betäubende Substanzen in den Drink gemischt haben, es nach draußen gelockt und in einem Gebüsch vor dem Club vergewaltigt haben. Zudem soll er Bekannte dazugerufen haben, die sich ebenfalls an der Frau vergangen haben sollen. Die Vergewaltigung der Frau durch die Männer soll Stunden gedauert haben. Das Opfer stellte gleich am nächsten Morgen Strafanzeige.

Im Zeitraum von Oktober 2018 bis April 2019 wurden insgesamt zwölf verdächtige Männer festgenommen. Die Ermittlungen gegen den zwölften Tatverdächtigen wurden inzwischen eingestellt, die Auswertung der Spuren reichte für eine Anklage nicht aus. Gegen den Hauptverdächtigen hatte bereits acht Tage vor der Vergewaltigung vor dem Club ein Haftbefehl wegen anderer Delikte vorgelegen, der aber nicht vollstreckt worden war.