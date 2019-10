Nostalgische Gefühle kommen auf: Die Museumsbahn "Chanderli" feiert Geburtstag. Seit 50 Jahren fährt sie sonntags im Landkreis Lörrach zwischen Haltingen und Kandern hin und her.

Sonderfahrten zum Jubiläum - das Chanderli ist am Wochenende durch das Kandertal gedampft. Mit dabei waren viele Besucher, die das Bähnlein begleitet haben. "Wir haben einfach Spaß am Eisenbahnfahren", sagt Myriam Früh, die schon nach ihrer Hochzeit mit dem Chanderli gefahren ist.

Die dampfende alte Dame schluckt recht viel: 1.500 Liter Wasser fließen per Kran in den Tank. Mit 30 Stundenkilometern geht es zwischen Kandern und Haltingen hin und her. Um die Pflege der Bahn kümmert sich ein Verein mit 180 Mitgliedern. Nachwuchssorgen gibt es keine, sagt Jürgen Lange, Betriebsleiter des Chanderli: "Wir machen einmal im Jahr einen Mitmachtag, an dem etwa 30 Interessierte kommen. Von denen bleiben zwei, drei interessierte, die am nächsten Wochenende wiederkommen."