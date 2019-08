Der Löffinger Freizeitpark "Tatzmania" hat ein internationales Medienecho ausgelöst. Grund ist ein Karussell, das im Fahrbetrieb aussieht wie kreisende Hakenkreuze.

Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern wird über das Fahrgeschäft diskutiert. So berichtete inzwischen unter anderem eine britische Internetplattform mit über 37 Millionen Abonnenten via Facebook über das Karussell in Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Auch in den britischen Zeitungen, etwa der "Times", wird über das Karussell berichtet.

Dauer 0:58 min "Für den Park ist es schade" Plötzlich ist Löffingen weltweit im Fokus. Was sagen die Löffinger selber zu dem umstrittenen Karussell und dem Wirbel darum?

Beim Aufbau Ende Juli war die Hakenkreuz-Form der Konstruktion den Parkbetreibern nicht aufgefallen. Doch dann tauchten Videos im Internet auf: Dabei wurde die Ähnlichkeiten der sich drehenden Karussell-Kreuze mit Hakenkreuzen offensichtlich. Dies machte auch die Betreiber stutzig. In einem SWR-Bericht entschuldigte sich der Geschäftsführer bei allen, die sich möglicherweise durch die Optik gestört fühlten. Inzwischen hat der Park das Karussell abgestellt und Umbauten angekündigt.