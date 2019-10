Jung-Gründer Christof Baum aus Gundelfingen bei Freiburg macht Schuhe mit hohen Absätzen. Das Besondere: Sie haben ein zum Patent angemeldetes Fußbett, das die Schuhe tragbar macht.

Dass Baums High Heels gesund sind, haben sogar orthopädie-schuh-technische Tests bestätigt. In Paris reißen die Kundinnen ihm die Schuhe aus den Händen. Eigentlich hat Baum in St. Gallen in der Schweiz BWL studiert. Geholfen bei der Umsetzung seiner Idee haben ihm sein Vater, Orthopäde in Gundelfingen bei Freiburg und seine Schwester, die selbst High Heels geschädigt ist.