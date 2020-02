Die Krankenhäuser in der Region Südbaden sehen sich gut auf weitere Corona-Fälle vorbereitet. Grund zur Sorge gebe es im Moment keinen, so die Äußerungen am Freitag gegenüber dem SWR.

Schutzkleidung ist ausreichend vorhanden, die Handlungspläne liegen in der Schublade bereit und das Personal ist geschult – so lassen sich die Aussagen der Krankenhäuser in der Region Südbaden zusammenfassen. Für Verdachtsfälle halten die Kliniken Isolationszimmer bereit. Deren Zahl können sie kurzfristig ausweiten.

Ein Mann mit Schutzanzug geht zu einer Isolierstation (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa/Sven Hoppe

Massen-Anfall von über 100 Patienten in Emmendingen unproblematisch

Selbst über 100 Patienten im Landkreis Emmendingen seien unproblematisch, so Daniel Charlton, Geschäftsführer der BDH-Klink in Waldkirch. Trotzdem sei man aufmerksam und halte engen Kontakt zu den Gesundheitsämtern. Im Moment laufe der Krankenhaus-Betrieb aber ganz normal weiter.

Freiburger Hausärzte sind gut gewappnet

Hausärzte, etwa in Freiburg, fühlen sich von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und dem Robert-Koch-Institut gut informiert. Sie wissen, wie sie die Abstriche bei Virus-Verdachtsfällen in ihrer Praxis durchzuführen haben. Zudem ist ihnen bekannt, dass sie die Proben an das Landesgesundheitsamt schicken können. Die Ergebnisse der Proben liegen in der Regel innerhalb von 24 Stunden vor. Die Hausärzte empfehlen ihren Patienten außerdem sich bei entsprechender Symptomatik zunächst nur telefonisch zu melden. So soll eine möglich Ansteckung anderer Patienten in der Hausarztpraxis vermieden werden.