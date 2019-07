per Mail teilen

Skispringer Karl Geiger hat beim Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten einen Doppelsieg gefeiert. Nach dem Erfolg mit dem deutschen Mixed-Team entschied Geiger am Samstag mit Sprüngen auf 106 und 99 Meter auch den Einzel-Wettbewerb für sich. Mit 253,6 Punkten hatte der Oberstdorfer nur 0,4 Punkte Vorsprung auf den Österreicher Gregor Schlierenzauer, der auf 105 und 98,5 Meter kam. Richard Freitag wurde Dritter. Auch er war zuvor bei der siegreichen Mixed-Staffel dabei. Dazu verabschiedete sich Team-Olympiasieger Andreas Wank mit einem letzten Sprung vom heimischen Publikum und beendete seine Karriere. Es war der 37. Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten.