Mit einem Gottesdienst im Freiburger Münster ist am Sonntag die Weihnachtsaktion des katholischen Hilfswerks Adveniat gestartet. Die Spenden sollen jungen Menschen in Lateinamerika helfen.

Das Motto "Friede! Mit Dir!" sei der Appell, Unfrieden wahrzunehmen und zu bekämpfen, so der Freiburger Erzbischof Stephan Burger bei der Auftaktveranstaltung am Donnerstag.

Am Sonntag wies Burger bei einem Gottesdienst im Freiburger Münster darauf hin, dass das 21. Jahrhundert eines sei, in dem sich die Menschen wieder mehr und mehr in Konflikte verstrickten. Umso wichtiger sei der Einsatz für den Frieden. Burger verwies auf die Bandenkriege in Mexiko, den Hunger in Venezuela und die Zerstörung des Amazonasgebietes.

Burger: Wichtig seien Respekt, Achtung und Würde

Eine Chance für den Frieden sehe er nur, wenn man dem anderen genauso viel Respekt, Achtung und Würde zugestehe, wie man für sich selbst erwarte, erklärte Burger weiter. "Friede kann nicht aufgedrückt oder übergestülpt werden, sondern muss sich am Nächsten orientieren, und das auch bei aller kulturellen und weltanschaulichen Verschiedenheit", so der Erzbischof.

Den Gottesdienst gestaltete auch Kardinal Pedro Ricardo Barreto Jimeno aus Peru mit. Er beklagte eine extreme Ungleichheit in der Welt. "Der globalisierten Wirtschaft, deren Ausbeutung in jeder Hinsicht keine Grenzen kennt, müssen wir eine weltweite Solidarität entgegenstellen", sagte er. Er bat um ein "offenes Herz und großzügige Mithilfe" für die Initiativen und Organisationen der Kirche in Lateinamerika.

Adveniat: Fokus auf Lateinamerika

In allen katholischen Kirchen Deutschlands gehen die Weihnachtskollekten vom 24. und 25. Dezember an von Adveniat unterstützte Projekte. Die Hilfsorganisation mit Sitz in Essen setzt sich für Frieden, Bildung, Gerechtigkeit und Umweltschutz in Lateinamerika und der Karibik ein.

Jährlich kämen rund 36 Millionen Euro zusammen, mit denen etwa 2.000 Projekte in Südamerika unterstützt werden, hieß es. Rund die Hälfte des Geldes werde an Weihnachten gespendet.

Dauer 0:32 min Adveniat eröffnet Spendenaktion 2019 in Freiburg Am Donnerstag hat das Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche, Adveniat, in Freiburg Einzelheiten zu der bundesweiten Weihnachtsaktion vorgestellt. Motto: "Friede! Mit dir!"

Auch "Brot für die Welt" startet Weihnachtsaktion

Auch das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" eröffnete am Sonntag seine diesjährige Spendenaktion unter dem Motto "Hunger nach Gerechtigkeit". Der Auftaktgottesdienst fand in Rendsburg in Schleswig-Holstein statt. Schwerpunkte der Arbeit des evangelischen Hilfswerks sind die Überwindung von Hunger und Armut, die Stärkung von Bildung und Gesundheit sowie der Einsatz für Menschenrechte und Klimagerechtigkeit.