per Mail teilen

Der Gemeinderat Heitersheim hat am Dienstagabend dagegen gestimmt, dass eine internationale Privatschule in das Malteserschloss zieht. Die Räte haben einen entsprechenden Vertragsentwurf zwischen den Investoren und dem Vizentinerinnenorden als Eigentümer mit zehn zu neun Stimmen abgelehnt. Zugestimmt hatten SPD und freie Wähler, alle anderen Fraktionen mit Nein gestimmt. Investor Christian Hodeige sprach nach der Entscheidung von einer sehr großen Enttäuschung und sagte weiter: "Ich habe mit einem zwar ähnlich knappen, aber doch positiven Ergebnis für uns gerechnet. Ich meine immer noch, dass in der Bevölkerung eine Mehrheit hinter unserem Projekt steht, aber Demokratie ist, Entscheidungen zu akzeptieren."