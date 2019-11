Das umstrittene vierte Windrad am Windpark in Hasel darf gebaut werden. Das hat das Verwaltungsgericht Freiburg entschieden. Damit gibt das Gericht dem Landratsamt Lörrach recht. Es hatte den Windpark im November 2016 genehmigt. Drei Räder drehen sich bereits. Ein Anwohner hatte gegen die Genehmigung des vierten Windrads geklagt. Der Grund: das vierte Rad ist nur etwas mehr als 400 Meter von seinem Wohnhaus entfernt, in dem sich auch Ferienwohnungen befinden. Laut Gericht ist die Genehmigung zulässig, da die Lärmgrenzwerte eingehalten würden. Zwar würde die ländliche Idylle in Hasel verändert. Die Windräder seien vom Haus des Klägers aus, doch fast gar nicht zu sehen. Das Gericht habe für die Klage zwar Verständnis, sehe jedoch keine unzumutbare Beeinträchtigung. Gegen das Urteil ist Beruf möglich.