Das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof bekommt einen Museumspfarrer. Das teilten die evangelische Landeskirche Baden und die Freilichtmuseumsbetreiber mit. Unter dem Titel „Kirche im Museum“ werde es ein neues Veranstaltungsformat geben, bei dem die Evangelische Landeskirche Baden und das Schwarzwälder Freilichtmuseum in Gutach (Ortenaukreis) kooperieren, heißt es in einer Mitteilung. Vorgesehen ist, dass Pfarrer Hans Michael Uhl aus Hausach regelmäßig Führungen und Andachten bis hin zu größeren Kirchentagen anbietet. Dies sei fester Bestandteil des Jahresprogramms. Im Vogtsbauernhof werde die Geschichte lebendig und Kirche sei mittendrin, heißt es. Das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof befindet sich derzeit noch in der Winterpause und öffnet erst wieder am 29. März.