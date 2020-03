per Mail teilen

In Gutach im Kinzigtal (Ortenaukreis) ist am Samstag eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war die 76-Jährige auf einer Wendeplatte geradeaus gefahren, durchbrach dann einen Metallzaun, fuhr einen fünf Meter tiefen Abhang hinunter und landete am Fuße des Abhangs mit ihrem Auto auf einer Terrasse eines Wohnhauses. Die Frau musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Auslöser für den Unfall sei vermutlich ein medizinischer Zwischenfall gewesen, heißt es von der Polizei.