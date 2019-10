per Mail teilen

Das Schmuddelwetter steht vor der Tür. Zeit für wasserfeste Kleidung. Sollte ich die nochmal imprägnieren? Brauche ich das überhaupt, und welche Mittel kann ich nutzen? Gut zu wissen.

Dauer 3:55 min GuWi Imprägnieren Kleidung imprägnieren, das ist oft erst nach einigen Jahren nötig.

Wann sollte ich imprägnieren?

Verbrauchern wird gerade beim Kauf von Schuhen oft geraten, die doch gleich zu imprägnieren. Auch Student Noah Brian hat sich zum neuen Paar ein Imprägniermittel gekauft. Unnnötig und übertrieben sei das, sagt Anne-Marie Grundmeier von der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Sie beschäftigt sich seit 25 Jahren mit der Funktionsweise, der Technologie und der Nachhaltigkeit von Textilien. Die ursprüngliche Imprägnierung reiche erst einmal aus, so Grundmeier. Erst "wenn sich Flecken bilden, erst dann nachimprägnieren", rät sie.

Welche Imprägniermittel gibt es?

Alle, die wirklich jedem Wetter trotzen wollen, können ihre Outdoorkleidung mit Universalsprays imprägnieren. Die enthalten häufig per- und polyfluorierte Chemikalien, kurz PFC. Stoffe, die damit behandelt wurden, sind besonders wasser-, fett- und schmutzabweisend. Problem: Per- und polyfluorierte Chemikalien sind biologisch kaum abbaubar und belasten dauerhaft die Umwelt. Experten raten Outdoorfans deshalb zu umweltverträglicheren PFC-freien Produkten. Trotzdem: Einsprühen grundsätzlich immer an der frischen Luft. Wichtig: Die Sachen sollten sauber sein, dann hält die Imprägnierung besser. Neben Sprays gibt es auch Einwaschimprägnierungen für die Hand- oder Maschinenwäsche. Die eignen sich jedoch nicht für alle Textilien.

Gibt es umweltfreundliche Alternativen?

Baumwollstoffe kann man beispielsweise wachsen. Wenn man das nötige Geschick und die Ausdauer hat. Manch einer verwendet Leinöl zum Imprägnieren. Allerdings ist das optisch vielleicht nicht ganz so ansprechend und außerdem auf Stoff leicht entzündlich. Eine einfache Alternative ist Wärme, mit der der Imprägnierschutz reaktiviert werden kann, gerade bei neuerer Funktionskleidung. Das funktioniert mit einem Föhn. Oder im Trockner. Mittlere Temperatur, ca. 20 Minuten. Wenn man sich traut, trotz Herstellerhinweis. Grundsätzlich steckt im Imprägnierschutz, den die Textilien beim Kauf schon haben schon eine Menge Chemie drin. Selbst wenn die Hersteller inzwischen zunehmend auf PFC-freie Imprägnierungen setzen. Auf jeden Fall halten die länger, als viele glauben. Anne-Marie Grundmeier geht davon an, dass die Imprägnierung bei normaler Waschhäufigkeit von vier Mal pro Jahr schon ein paar Jahre hält.