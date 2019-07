Im Prozess um die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg will die Geschädigte unter Ausschluss die Öffentlichkeit aussagen. Das hat ihre Anwältin beantragt.

Die junge Frau leide unter der Tat und müsse in ihren Persönlichkeitsrechten geschützt werden, sagte die Anwältin am Montag. Sie forderte außerdem, dass die junge Frau per Video befragt wird. So erspare man ihr ein Aufeinandertreffen mit den elf Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft unterstütze den Antrag. Entschieden wird darüber voraussichtlich am Mittwoch.

Verhandlung verzögert sich

Der dritte Verhandlungstag um die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg musste am Montag fast anderthalb Stunden später als geplant begonnen werden. Ein Gefangenen-Transporter aus Ravensburg hatte im Stau gestanden, außerdem waren den Anwälten zuvor mehrere hundert Seiten an neuen Akten zugestellt worden. Da die Anwälte die erhaltenen Dokumente erst sichten wollten, hatten sie eine Unterbrechung der Verhandlung beantragt.

Mittwoch soll es um die Tatvorwürfe gehen

Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Einer der Angeklagten hat angekündigt, sich dann zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Ein zweiter Angeklagter möchte über eine Erklärung seines Verteidigers Stellung nehmen. Die anderen wollen nicht aussagen. Sie äußerten sich lediglich zu ihren persönlichen Verhältnissen und ihrem Werdegang.

Aufwendiger Indizienprozess

Nach Untersuchung von DNA-Spuren und weiteren Indizien geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass alle elf Angeklagten verurteilt werden könnten. Mehrere Verteidiger sehen das anders. Der Anwalt des mutmaßlichen Haupttäters sprach am ersten Verhandlungstag von einvernehmlichem Sex.

Bis zur Urteilsverkündung Ende des Jahres sollen 52 Zeugen, darunter drei psychiatrische und zwei gerichtsmedizinische Experten, gehört werden.