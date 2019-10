Graffiti auf der Wiese

Ein Graffiti auf der Wiese: Doch keine Sorge, die Farbe ist vergänglich. Wenn die Wiese wächst, verschwindet das Kunstwerk wieder. Eine riesige Pet-Flasche sieht man hier, die an die Wegwerfgesellschaft und an die Plastikflut in Ozeanen erinnert.