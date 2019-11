In Görwihl im Landkreis Waldshut ist am Samstagabend eine Fußgängerin an einer Kreuzung von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte die Frau in Begleitung einer anderen Fußgängerin die Straße überquert. Dabei erfasste sie der PKW eines 77-jährigen Mannes, sie wurde auf den Boden gestoßen und überrollt. Ihre Begleiterin sprang geistesgegenwärtig auf die Motorhaube des Autos und blieb unverletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. Auch der Autofahrer musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Denn die Ursache ist noch völlig unklar.