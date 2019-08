In Gambhurst bei Achern ist am Nachmittag ein junger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Polizeiangaben zufolge soll der Mann zu schnell in eine Rechtskurve gefahren und daraufhin gegen eine Gartenmauer geprallt sein. Der 20-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen. Zeugen leisteten direkt nach dem Unfall erste Hilfe, die kurz danach eintreffende Notärztin versuchte eine Reanimation. Dennoch konnten sie den Motorradfahrer nicht mehr retten. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.