In Furtwangen im Schwarzwald ist ein 170 Jahre alter Hof in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Das Feuer sei in der Werkstatt des Schwarzwaldhofes ausgebrochen und habe sich sehr schnell ausgebreitet. Mehr als 100 Feuerwehrleute hatten vergeblich versucht, die Flammen zu löschen. Ein Mitbesitzer des Hofes wurde leicht verletzt.