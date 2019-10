Die Fridolinschule, eine Grundschule im Lörracher Stadtteil Stetten, bleibt bis Montag zu. Am Donnerstag hatte die Schulleiterin wegen Sicherheitsbedenken die Schule geschlossen. Die Gewerkschaft hält Lörrach für keinen Einzelfall.

Dauer 2:26 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Sicherheitsbedenken: Rektorin schließt Lörracher Grundschule Erst ein herabgefallener Dachziegel, dann ein Schwelbrand. Danach sieht sich die Rektorin einer Lörracher Grundschule zum Handeln gezwungen und schließt die Schule. Video herunterladen (6,1 MB | MP4)

Die Fridolinschule in Lörrach bleibt auch am Freitag geschlossen. Am Donnerstagabend wurde aber bekannt, dass sie am Montag wieder öffnen und den Schulbetrieb aufnehmen kann. Bis dahin werden die Grundschüler der Fridolinschule in der Lörracher Neumattschule unterrichtet und in den Räumen einer Stiftung betreut.

Bis die Fridolinschule am Montag wieder öffnet, müssen am Wochenende laut Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz (parteilos) einige "harmlose Arbeiten" durchgeführt werden.

Offenbar Nachbesserungen an der Elektronik

Mit dieser Ankündigung in der Sitzung des Hauptausschusses des Lörracher Gemeinderates sind offenbar Elektroarbeiten gemeint. Nach einem Schwelbrand in der Schultoilette vergangene Woche sollen nun die veralteten Deckenlampen mit Kondensatoren durch LED-Lampen ersetzt werden.

Die Lörracher Fridolinschule war am Donnerstagmorgen wie angekündigt geschlossen geblieben. Die mehr als 300 Grundschüler waren entweder zu Hause geblieben oder zu einer anderen Schule gebracht worden. Nach jahrelangem Sanierungsstau und einem jüngsten Schwelbrand in der Schultoilette hatte die Rektorin zum Ärger der Stadt Lörrach die Schließung sicherheitshalber veranlasst.

Diskussion über Entscheidung der Rektorin

"Wir wissen schon lange, dass es an der Schule viele Baustellen gibt", sagte Katrin Yüksel. Sie ist Vorsitzende des Elternbeirats und hält die Entscheidung der Rektorin für richtig. In der vergangenen Woche habe etwa eine Deckenlampe einen Schwelbrand ausgelöst. Bereits zuvor sei ein Dachziegel auf den Schulhof gefallen. Eine Sanierung des Gebäudes sei dringend nötig.

Dauer 2:07 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Landeselternbeiratschef: "Hut ab vor der Schulleiterin!" Als "unübersichtlich bis zum geht nicht mehr", beschreibt Karsten Rees, Vorsitzender des Landeselternbeirats BW, die finanziellen Zuständigkeiten für die Schulen. Schwierig, angesichts des Sanierungsstaus. Video herunterladen (5,1 MB | MP4)

Schulleiter müssen dem Regierungspräsidium zufolge bei einer Gefahr für Leib und Leben der Schüler oder der Lehrer handeln. Die Lage in Lörrach rechtfertige ein solches Handeln nach ersten Einschätzungen aber nicht. Eine vorherige Abstimmung mit dem Schulträger und der Schulaufsicht wäre nach Ansicht der Regierungsbehörde der bessere Weg gewesen. Vergleichbare Fälle seien nicht bekannt.

Eltern und Schüler stehen vor der geschlossenen Schule. SWR Matthias Zeller

Lörrach nur die "Spitze des Eisbergs"

Die Schule in Lörrach ist nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aber kein Einzelfall. "Das ist nur die Spitze des Eisbergs", sagte GEW-Landesgeschäftsführer Matthias Schneider. Viele Schule seien in den 1970-Jahren gebaut worden und heute dringend sanierungsbedürftig. Sie klagen demnach etwa über schlecht schließende Fenster, nicht funktionierende Toiletten oder Schimmel.

Dauer 1:10 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Wie viele Schulen in BW sind sanierungsbedürftig? Bis der Sanierungsstau an den Schulen in Baden-Württemberg abgebaut ist, dauert es laut Städtetag nicht Jahre, sondern mindestens eine Dekade. Video herunterladen (2,8 MB | MP4)

Nach Angaben des Kultusministeriums konnte der Sanierungsstau aber um ein gutes Stück abgebaut werden. In den vergangenen Jahren seien über zwei Milliarden Euro in die Sanierung der Schulen in Baden-Württemberg investiert worden, sagte Sprecherin Christine Sattler. Das Geld stammt demnach aus dem Sanierungsfonds des Landes und einem Bundesprogramm.

Pro Jahr 100 Millionen Euro Förderung

Außerdem müssen die Kommunen einen Beitrag leisten. Der Bedarf ist laut Sattler aber weiterhin hoch. Deshalb habe sich das Ministerium dafür eingesetzt, die Förderung im Doppelhaushalt 2020/21 zu verankern. Dem Etatentwurf zufolge sollen pro Jahr 100 Millionen Euro für die Sanierung von Schulen zur Verfügung stehen.