Mit einer handfesten Überraschung ist in Freiburg die OB-Wahl im zweiten Wahlgang zu Ende gegangen. Dieter Salomons schärfster Gegenkandidat Martin Horn hat die meisten Stimmen erhalten.

16 Jahre hat er die Geschicke von Freiburg entscheidend mitbestimmt – jetzt ist der erste grüne Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt abgewählt. Dieter Salomon musste sich am Sonntag im 2. Wahlgang geschlagen geben. Gewonnen hat mit 44,2 Prozent der Stimmen der Sieger aus dem ersten Wahlgang, Martin Horn.

Dauer 01:04 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Kurzportrait: Wofür steht Martin Horn? Martin Horn wird nach eigenen Angaben der jüngste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt sein. Den Wählern hat er einen anderen Politik-Stil versprochen. Video herunterladen (2 MB | MP4 )

Rund 171.000 Wahlberechtigte waren am Sonntag erneut dazu aufgerufen für die nächsten acht Jahre einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin zu wählen. Nachdem vor zwei Wochen keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erringen konnte war ein zweiter Wahlgang notwendig.

Diesmal hat die einfache Mehrheit gereicht

Mit Monika Stein (24,1 %), Martin Horn (44,2 %), Dieter Salomon (30,7 %) und Anton Behringer (0,9 %) traten diesmal vier Kandidaten an. Im zweiten Wahlgang am Sonntag reichte gemäß der Gemeindeordnung Baden-Württemberg die einfache Mehrheit der Stimmen zum Wahlsieg. Wer also die meisten Stimmen hat, ist Sieger. Dieser kommt aus Sindelfingen und heißt Martin Horn.

Dauer 02:18 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW "Der Wechsel war reif" Die Freiburger haben Martin Horn zum neuen Oberbürgermeister gewählt. Ihm sei Bürgernähe sehr wichtig, sagte er im SWR. In einer "Bürgermeister-vor-Ort-Runde" will er alle Stadtteile besuchen. Video herunterladen (5 MB | MP4 )

Wahlbeteiligung leicht höher als beim ersten Wahlgang

Nach Angaben des städtischen Wahlamtes Freiburg zeichnete sich in Stadtbezirken mit traditionell vielen Grünen Wählern eine höhere Wahlbeteiligung ab. Am Nachmittag (16.30 Uhr) hatten nach Angaben des Wahlamts rund 46 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben. Zur gleichen Zeit vor zwei Wochen waren es 44,8 Prozent gewesen.

Für das gesamte Stadtgebiet sei bis zum Mittag ein Plus von rund 15 Prozent errechnet worden. Allerdings gab es weniger Briefwähler als beim ersten Wahlgang – insofern liege die Wahlbeteiligung ziemlich genau auf dem Niveau von vor zwei Wochen zur gleichen Zeit. Beim ersten Wahlgang hatten 51 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Im zweiten gingen 51,7 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen.

Bisher galt Freiburg als Grünen-Hochburg

Dauer 00:07 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW "Die Stadt hat es verdient, gut regiert zu werden" 16 Jahre im Amt - am Sonntag wurde Dieter Salomon (Grüne) im zweiten Wahlgang abgewählt. Er wünsche dem neuen Oberbürgermeister Martin Horn alles Gute, sagte er dem SWR. Video herunterladen (0 MB | MP4 )

Die Abwahl von Dieter Salomon nach 16 Jahren im Amt kommt daher einer Sensation gleich – einer von symbolischem Wert – denn Freiburg sei bisher "ein grüner Leuchtturm in Baden-Württemberg" gewesen, meinte Politikwissenschaftler Ulrich Eith in SWR Aktuell.