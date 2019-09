Der Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden hat in Stuttgart ein Büro eröffnet. Präsident Thomas Burger sagte bei der Eröffnung, der familiengeprägte industrielle Mittelstand in Baden-Württemberg sitze im ländlichen Raum und sei von dort aus weltweit erfolgreich. Bei der Eröffnung waren rund 70 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien dabei. Innenminister Thomas Strobl sagte bei der Eröffnung, der wvib kenne Industrieunternehmen und Menschen gerade im ländlichen Raum detailliert wie kein anderer, er sei näher dran an den Problemen der mittelständischen Familienunternehmen und Zulieferbetrieben. In Stuttgart freue man sich auf eine weitere kompetente Stimme für das Erfolgsmodell Mittelstand, so Strobl weiter. Der Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden ist Sprachrohr und Dienstleister der familiengeprägten, mittelständischen Industrieunternehmen in Baden-Württemberg. Ihm sind insgesamt mehr als 1.000 Firmen angeschlossen.