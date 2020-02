Nach den tödlichen Schüssen von Hanau wird möglicherweise der Ruf nach einer Verschärfung der Waffengesetze in Deutschland kommen und auch nach intensiverer Überwachung seitens der Sicherheitsorgane. Das sagte Michael Wehner von der Landeszentrale für Politische Bildung in Freiburg in einem SWR-Interview. Hier müsse kritisch diskutiert werden, nicht nur auf Seiten der Politik, was nötig ist und wie viel Überwachung die Gesellschaft wolle und tatsächlich vertrage. Es sei jetzt aber auch die Zivilgesellschaft gefragt, so Politikwissenschaftler Wehner, die Zeichen setzen müsse, um dem rechten Lager die Stirn zu bieten. Beispielsweise mit Solidaritätsbekundungen mit jüdischen Gemeinden, aber auch mit muslimischen Nachbarn.