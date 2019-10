Der Badische Weinbauverband in Freiburg rechnet mit einem deutlich geringeren Ertrag als im Vorjahr. Die Ernte soll bis Ende nächster Woche abgeschlossen sein. Zwanzig Prozent weniger Ernte als im Vorjahr - damit rechnet Geschäftsführer Peter Wohlfarth. Er sagte auf SWR-Anfrage, dass die Gesamtmenge Wein in Baden voraussichtlich bei 1,2 Millionen Hektolitern liegen werde. Im Jahr 2018 waren es 1,5 Millionen Hektoliter - trotz des Hitzesommers. Der konnte den Reben nicht so viel anhaben, weil die Böden noch aus dem Winter Wasser gespeichert hatten. Davon konnten die tiefwurzelnden Reben bis in den Sommer hinein zehren. Die Qualität des Weines in Baden sei auch dieses Jahr sehr gut. Bundesweit erwarten die Winzer 13 Prozent weniger Ernteerträge im Vergleich zum Vorjahr.