In Südbaden beginnt heute die Weinlese. Zuerst werden die Trauben für den neuen Süßen geerntet. Solaris heißt die Traube, die heute gelesen wird, wie es die Winzer ausdrücken. In Opfingen bei Freiburg gehen die Winzer ans Werk und wollen gleich mehrere Tonnen zur Presse bringen. Ganz so romantisch, wie sich das viele vielleicht vorstellen, geht das aber nicht von statten. Ein Vollherbster, also ein großes Erntegerät, fährt die die Rebstöcke und saugt den Saft der Reben in die Tanks für den Badischen Weinkeller in Breisach. Ins Glas kommt der Most dann in der Regel als neuer Süßer, der je nach Dauer der Gärung mehr oder weniger Alkohol hat.