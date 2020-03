Das Deutsch-Französische Gymnasium in Freiburg bleibt für zwei Wochen zu. Das habe das Gesundheitsamt der Schulleitung mitgeteilt, heißt es in einem Schreiben an die Eltern. Hintergrund ist, dass viele Schüler aus dem Elsass an das Freiburger Gymnasium kommen. Im Elsass war die Zahl der Infizierten schnell angestiegen, dort bleiben viele Schulen geschlossen. Wie das Landratsamt Emmendingen am Sonntag mitteilte, bleiben auch die Grundschule in Rheinhausen sowie das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Waldkirch vorerst geschlossen. In beiden Fällen war jeweils ein Schüler der Schule positiv auf das Virus getestet worden. Auch in Lahr und Furtwangen bleiben Schulen geschlossen. Unterdessen sind insbesondere im Kreis Emmendingen die Zahlen der Corona-Infizierten angestiegen. Dort kamen am Wochenende elf neue Fälle hinzu, im Ortenaukreis fünf.