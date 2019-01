Bei der Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ zeichnet sich bundesweit eine neue Rekordbeteiligung ab. Auch in Südbaden: Hier haben schon rund 1.000 Vogelfreunde mitgemacht. In Südbaden wurde der Haussperling am häufigsten in den heimischen Gärten gezählt, gefolgt von Kohl- und Blaumeise. Damit liegt Südbaden im deutschlandweiten Trend. Der Grünfink bleibt selten - mit etwa einem Vogel pro Garten. Rund um Rottweil scheinen sich die gefährdeten Grünfinke aber wohl zu fühlen, hier sind es bis zu sechs pro Garten. Die Amsel erreichte ihr bisher geringstes Winterzählergebnis. Ursachen dafür sind nach Einschätzung der Ornithologen der heiße Sommer, in dem viele Jungvögel nicht genug Regenwürmer finden konnten, und auch das Usutu-Virus, an dem viele Amseln erkrankten.