Die Verpuffung in einem Drogeriemarkt in der Freiburger Innenstadt ist heute Abend Thema bei der Sendung "Aktenzeichen XY…ungelöst". Die Kriminalpolizei Freiburg erhofft sich durch die große Öffentlichkeit neue Hinweise. Bisher sucht sie mit einem Foto einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen, hat aber sonst keine Hinweise auf den Mann und ein mögliches Motiv. Im SWR sagte Rudi Cerne, der Moderator von "Aktenzeichen XY…ungelöst": "Die Explosion in der Nacht auf den 3. September 2019 war brandgefährlich. Sie wurde durch einen selbstgebauten Sprengsatz, eine Bombe mit Zeitzünder ausgelöst." In dem Raum sei sehr viel zerstört worden. "Wäre zu dem Zeitpunkt jemand dort gewesen – es hätte tödlich enden können", so Cerne. Das ZDF sendet "Aktenzeichen XY…ungelöst" heute Abend, ab 20:15 Uhr.