Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Mitarbeiter der Uniklinik Freiburg acht Prozent mehr Geld. Neben Freiburg gilt diese Forderung auch für die Unikliniken in Tübingen, Heidelberg und Ulm. Die Tarifverhandlungen beginnen am Freitag in Stuttgart. Betroffen sind laut Verdi etwa 25.000 nicht-ärztlich Beschäftigte an den vier Kliniken. Zusätzlich zu den Gehaltsforderungen will die Gewerkschaft erreichen, dass der Tarifvertrag 18 Monate läuft.