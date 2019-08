Die heftigen Gewitter der vergangenen Nacht über Südbaden haben nur Sachschaden verursacht. Menschen wurden nicht verletzt. Nach Polizeiangaben standen lediglich im Landkreis Lörrach mehrere Straßen unter Wasser. Hier knickten auch mehrere Bäume um. Auch im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gab es entwurzelte Bäume. Inzwischen sind die gravierendsten Behinderungen beseitigt, sagt ein Vertreter des Polizei-Präsidiums Freiburg. Die Straßenmeistereien werden im Laufe des Vormittags dennoch so einige Äste beiseite räumen müssen, hieß es. Bei dem Unwetter wurden keine Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Der Blitzeinschlag in ein Stellwerk bei Walldorf hatte auch Auswirkungen auf die Rheintalstrecke. Hier kam es in beiden Richtungen zu mehrstündigen Verspätungen, da Züge im Rhein-Main-Gebiet über Mainz umgeleitet werden mussten.