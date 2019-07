per Mail teilen

Südbaden bleibt offenbar von einer Schnakenplage verschont. Die Lage am Rhein sei absolut entspannt, teilt die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage mit. Bis auf ein, zwei Stellen gebe es normale Verhältnisse, heißt es. Wegen defekter Hubschrauber hatten die Experten die Plagegeister Anfang Juni nicht wie gewohnt aus der Luft abtöten können - daraufhin waren fast alle Schnaken geschlüpft. Für ihren Kampf gegen Stechmücken am Kaiserstuhl und entlang des Rheins erhalten die Schnakenjäger bald aus den USA einen dritten Hubschrauber. Er soll in der zweiten Augusthälfte nach Deutschland geliefert werden. Vom Helikopter wird der biologische Wirkstoff Bti verteilt. Er zerstört den Darm der Larven und tötet sie.